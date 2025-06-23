Незадекларовані активи: у харківського поліцейського конфіскували люксовий автомобиль та частку квартири

Суд залишив без змін рішення про стягнення в дохід держави люксового Lexus та частки квартири харківського поліцейського на суму 7,8 млн грн через недостовірне декларування.
За результатами спільної роботи Держбюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з детективами НАБУ Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила незаконне походження активів родини харківського поліцейського, передає РЕДПОСТ.
23 червня 2025 року суд залишив без змін рішення першої інстанції від 9 квітня, яким визнано необґрунтованою законність володіння автомобілем Lexus LX 450D вартістю 3,7 млн грн та часткою квартири в Харкові — 4 млн грн. У результаті майно на загальну суму майже 7,8 млн грн буде передано до державного бюджету.
Досудове розслідування за фактом недекларування майна поліцейським розпочали ДБР на початку 2024 року за ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Аналіз доходів та заощаджень його сім’ї показав, що реальна сума легальних накопичень становила близько 1,6 млн грн, чого явно недостатньо для придбання вказаних активів.
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Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
23 червня відзначається День державної служби України.
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