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23.06.2025  19:33   Рита Парфенова

Харків’янин вкрав півтонни труб із теплотраси КП «Харківські теплові мережі»

У центральному тепловому пункті підприємства викрали близько 500 кг металевих труб. Крадія зафіксували камери та затримали після виявлення в пунктах прийому металобрухту.

Харків’янина затримали за крадіжку 500 кг труб із теплотраси

Зі сховища центрального теплового пункту КП «Харківські теплові мережі» невідомий викрав близько пів тонни металевих труб. Про це РЕДПОСТ повідомили у Харківській міськіц раді,

Злочин помітив старший майстер Слобідської філії, який одразу повідомив службу безпеки підприємства. Вкрадені матеріали було знайдено у двох різних пунктах прийому металобрухту.

На записах камер відеоспостереження фігурував один підозрюваний, якого оперативно ідентифікували як раніше судимого харків’янина. Зловмисник визнав свою вину. Наразі суд обирає йому запобіжний захід.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє харків’ян отримали по 8 років за крадіжку з супермаркету у перші дні війни.

Тэги:  крадіжка, харків
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