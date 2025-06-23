Харків’янин вкрав півтонни труб із теплотраси КП «Харківські теплові мережі»

У центральному тепловому пункті підприємства викрали близько 500 кг металевих труб. Крадія зафіксували камери та затримали після виявлення в пунктах прийому металобрухту.
Зі сховища центрального теплового пункту КП «Харківські теплові мережі» невідомий викрав близько пів тонни металевих труб. Про це РЕДПОСТ повідомили у Харківській міськіц раді,
Злочин помітив старший майстер Слобідської філії, який одразу повідомив службу безпеки підприємства. Вкрадені матеріали було знайдено у двох різних пунктах прийому металобрухту.
На записах камер відеоспостереження фігурував один підозрюваний, якого оперативно ідентифікували як раніше судимого харків’янина. Зловмисник визнав свою вину. Наразі суд обирає йому запобіжний захід.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє харків’ян отримали по 8 років за крадіжку з супермаркету у перші дні війни.
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Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
23 червня відзначається День державної служби України.
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