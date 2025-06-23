23.06.2025 19:33 Рита Парфенова

Харків’янин вкрав півтонни труб із теплотраси КП «Харківські теплові мережі»

У центральному тепловому пункті підприємства викрали близько 500 кг металевих труб. Крадія зафіксували камери та затримали після виявлення в пунктах прийому металобрухту.

Зі сховища центрального теплового пункту КП «Харківські теплові мережі» невідомий викрав близько пів тонни металевих труб. Про це РЕДПОСТ повідомили у Харківській міськіц раді,

Злочин помітив старший майстер Слобідської філії, який одразу повідомив службу безпеки підприємства. Вкрадені матеріали було знайдено у двох різних пунктах прийому металобрухту.

На записах камер відеоспостереження фігурував один підозрюваний, якого оперативно ідентифікували як раніше судимого харків’янина. Зловмисник визнав свою вину. Наразі суд обирає йому запобіжний захід.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє харків’ян отримали по 8 років за крадіжку з супермаркету у перші дні війни.