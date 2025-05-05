05.05.2025 21:40 Дмитро Колонєй
Освіжаючий холодний огірковий суп з йогуртом
Це ідеальний суп, коли не хочеться стоять біля плити, а хочеться чогось свіжого, нежного і при цьому корисного.
Як пише РЕДПОСТ
, суп ідеально підходить для тих, хто слідкує за фігурою або дотримується легкого рацiону. У кожній країні є свій варіант страви від болгарської "таратор" до грецької "дзадзікі" (у густішому варіанті). В Україні йому подібний холодник. Можна також: додати м'яту для ще свіжішого смаку ао використати трохи авокадо для кремової текстури.
Холодний огірковий суп з йогуртом
Продукти:
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3 огірки
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220 г грецького йогурту
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30 г базиліку
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30 мл оливкової олії
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25 мл лимонного соку
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15 г свіжого кропу
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1 зубчик часнику
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Сіль, перець, мед – за смаком
Покроковий рецепт:
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Огірки нарізати.
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Зелень подрібніть.
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У блендері змішати огірки, йогурт, лимонний сік, чеснок, олію та мед до однорідності.
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Додати зелень, сіль, перець.
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Ще раз збити.
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Охолодити у холодильнику 2-3 години перед подачею.
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