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05.05.2025  21:40   Дмитро Колонєй

Освіжаючий холодний огірковий суп з йогуртом

Це ідеальний суп, коли не хочеться стоять біля плити, а хочеться чогось свіжого, нежного і при цьому корисного.

Як приготувати холодний огірковий суп з йогуртом
 
 
Як пише РЕДПОСТ, суп ідеально підходить для тих, хто слідкує за фігурою або дотримується легкого рацiону. У кожній країні є свій варіант страви від болгарської "таратор" до грецької "дзадзікі" (у густішому варіанті). В Україні йому подібний холодник. Можна також: додати м'яту для ще свіжішого смаку ао використати трохи авокадо для кремової текстури.
 

Холодний огірковий суп з йогуртом

 

Продукти:

 
  • 3 огірки
  • 220 г грецького йогурту
  • 30 г базиліку
  • 30 мл оливкової олії
  • 25 мл лимонного соку
  • 15 г свіжого кропу
  • 1 зубчик часнику
  • Сіль, перець, мед – за смаком
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Покроковий рецепт:

 
  1. Огірки нарізати.
  2. Зелень подрібніть.
  3. У блендері змішати огірки, йогурт, лимонний сік, чеснок, олію та мед до однорідності.
  4. Додати зелень, сіль, перець.
  5. Ще раз збити.
  6. Охолодити у холодильнику 2-3 години перед подачею.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати імбирний сироп.
 
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Тэги:  рецепт, суп, огірки, йоурт
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