Прогноз погоди у Харкові на 6 травня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Емоції можуть заважати тверезо мислити. Краще уникати спонтанних рішень, особливо у фінансах.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.
6 травня майже у всьому світі відзначають Міжнародний день без дієт.
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