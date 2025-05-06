06.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 травня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

багато роси – до великого врожаю огірків;

роси немає – до зміни погоди;

туман випав вранці – вдень дощу не буде.