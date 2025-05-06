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06.05.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 травня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця.
Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай.
Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
  • багато роси – до великого врожаю огірків;
  • роси немає – до зміни погоди;
  • туман випав вранці – вдень дощу не буде.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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