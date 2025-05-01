    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо імбирний сироп
01.05.2025  21:35   Дмитро Колонєй

Готуємо імбирний сироп

Краще доповнення до домашньої випічки, сніданків та напоїв.

 
Як пише РЕДПОСТ, корисний сироп має характерний гострий, пряний і злегка солодкий смак. Він буде дуже смачним додатком в маринади та соуси для надання пікантної нотки та для приготування різних напоїв, таких як імбирний лимонад, додається в чай, каву, коктейлі.
 

Імбирний сироп

 

Продукти:

 
  • 500 мл води
  • 400 г цукру,
  • 2 ст.л. меду
  • 7 см імбиру,
  • по 1 ч.л. чорного перцю та запашного перцю горошком,
  • 2 палички кориці,
  • 1 ч.л.мускатного горіху
  • 16 бутонів гвоздики.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати корінь імбиру невеликими шматочками.
  2. Надіслати всі інгредієнти в сотейник.
  3. Довести до кипіння, помішуючи.
  4. Варити цей сироп 30-40 хвилин на слабкому вогні до бажаної густини.
  5. Дати йому повністю охолонути.
  6. Процідити.
  7. Перелити в герметичну ємність для зберігання.
  8. Зберігати готовий сироп у холодильнику до 1 місяця.
 
Тэги:  рецепт, сироп, цукор
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.04 Кулінарні рецепти Рецепт запашного кексу на білках з родзинками 25.04 Кулінарні рецепти Готуємо запечений багет із куркою 23.04 Кулінарні рецепти Готуємо пиріжки з цілим яйцем
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 