01.05.2025 21:35 Дмитро Колонєй
Готуємо імбирний сироп
Краще доповнення до домашньої випічки, сніданків та напоїв.
Як пише РЕДПОСТ
, корисний сироп має характерний гострий, пряний і злегка солодкий смак. Він буде дуже смачним додатком в маринади та соуси для надання пікантної нотки та для приготування різних напоїв, таких як імбирний лимонад, додається в чай, каву, коктейлі.
Імбирний сироп
Продукти:
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500 мл води
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400 г цукру,
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2 ст.л. меду
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7 см імбиру,
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по 1 ч.л. чорного перцю та запашного перцю горошком,
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2 палички кориці,
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1 ч.л.мускатного горіху
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16 бутонів гвоздики.
Покроковий рецепт приготування:
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Нарізати корінь імбиру невеликими шматочками.
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Надіслати всі інгредієнти в сотейник.
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Довести до кипіння, помішуючи.
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Варити цей сироп 30-40 хвилин на слабкому вогні до бажаної густини.
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Дати йому повністю охолонути.
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Процідити.
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Перелити в герметичну ємність для зберігання.
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Зберігати готовий сироп у холодильнику до 1 місяця.
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