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01.05.2025  20:42   Дмитро Колонєй

На Харківщині змінилися керівники ще чотирьох підрозділів поліції

Нових очільників представив особовому складу начальник Нацполіції Харківщини Петро Токар.

Змінилися керівники чотирьох підрозділів поліції: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, відбулися кадрові зміни у відділах поліції на Харківщині.
  • Територіальний підрозділ поліції у Люботині очолив полковник поліції Юрій Попельнюк, який до цього керував відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області. 
  • Відділ поліції в Новобаварському районі Харкова очолив Віктор Вірьовка. 

Змінилися керівники чотирьох підрозділів поліції: Новини Харкова

  • Новим керівником відділення поліції № 1 ХРУП № 1 з обслуговування аеропорту став Юрій Цап.

Змінилися керівники чотирьох підрозділів поліції: Новини Харкова

  • Тимчасово виконуючим обов'язки начальника Управління поліції охорони в Харківській області став полковник поліції Олег Антонюк, до цього призначення більше семи років очолював поліцію охорони Сумщини.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що змінився очільник поліції в Харківському районі та про зміни у керівництві відділень поліції двох районів Харкова.
 
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