01.05.2025 20:42 Дмитро Колонєй
На Харківщині змінилися керівники ще чотирьох підрозділів поліції
Нових очільників представив особовому складу начальник Нацполіції Харківщини Петро Токар.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, відбулися кадрові зміни у відділах поліції на Харківщині.
-
Територіальний підрозділ поліції у Люботині очолив полковник поліції Юрій Попельнюк, який до цього керував відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.
-
Відділ поліції в Новобаварському районі Харкова очолив Віктор Вірьовка.
-
Новим керівником відділення поліції № 1 ХРУП № 1 з обслуговування аеропорту став Юрій Цап.
-
Тимчасово виконуючим обов'язки начальника Управління поліції охорони в Харківській області став полковник поліції Олег Антонюк, до цього призначення більше семи років очолював поліцію охорони Сумщини.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0