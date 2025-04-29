29.04.2025 17:00 Дмитро Колонєй
У Харківський області змінився очільник підрозділу поліції
Стало відомо, хто став керівником поліції в Харківському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 29 квітня 2025 року стало вдомо при зміни у керівництві відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1.
Тимчасове виконання обов’язків начальника відділу покладено на підполковника поліції Антона Федорова. Його представив особовому складу очільник поліції Харківщини Петро Токар.
Антон Федоров — досвідчений оперативник, усе своє професійне життя працював на оперативних посадах, зокрема обіймав посаду заступника начальника кримінальної поліції відділу поліції в Холодногірському районі.
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