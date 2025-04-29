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29.04.2025  17:00   Дмитро Колонєй

У Харківський області змінився очільник підрозділу поліції

Стало відомо, хто став керівником поліції в Харківському районі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 29 квітня 2025 року стало вдомо при зміни у керівництві відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1.
 
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Тимчасове виконання обов’язків начальника відділу покладено на підполковника поліції Антона Федорова. Його представив особовому складу очільник поліції Харківщини Петро Токар.
Антон Федоров — досвідчений оперативник, усе своє професійне життя працював на оперативних посадах, зокрема обіймав посаду заступника начальника кримінальної поліції відділу поліції в Холодногірському районі.
 
Нагадаємо, раіше РЕДПОСТ писав про зміни у керівництві відділень поліції двох районів Харкова.
 
Тэги:  подія, поліція, харків
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