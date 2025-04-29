29.04.2025 17:05 Віталій Хіневич

Харківські медики врятували жінку

Під час огляду в жінки діагностували гострий інфаркт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

26 квітня о 15:13 надійшов екстрений виклик до 83-річної жінки — під час огляду встановлено діагноз гострий інфаркт міокарду.

Під час транспортування пацієнтки до автівки ЕМД сталась раптова зупинка кровообігу, одразу були розпочаті реанімаційні заходи згідно протоколів.

Бригада ЕМД №109 у складі: парамедика Хмелевського Євгена, парамедика Муравенко Анастасії, ЕМТ Грачова Юрія працювала злагоджено та професійно.

Проведені реанімаційні заходи дали результат — серце пацієнтки знову запрацювало.

Жінку оперативно доставили до лікарні для подальшого лікування.

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