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29.04.2025  17:05   Віталій Хіневич

Харківські медики врятували жінку

Під час огляду в жінки діагностували гострий інфаркт.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
26 квітня о 15:13 надійшов екстрений виклик до 83-річної жінки — під час огляду встановлено діагноз гострий інфаркт міокарду.
 
 Під час транспортування пацієнтки до автівки ЕМД сталась раптова зупинка кровообігу, одразу були розпочаті реанімаційні заходи згідно протоколів. 
 
Бригада ЕМД №109 у складі: парамедика Хмелевського Євгена, парамедика Муравенко Анастасії, ЕМТ Грачова Юрія працювала злагоджено та професійно. 
 
Проведені реанімаційні заходи дали результат — серце пацієнтки знову запрацювало.
 
 Жінку оперативно доставили до лікарні для подальшого лікування.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 29 квітня.
 
Тэги:  медицина, харків
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