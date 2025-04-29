У Харкові відкрилась виставка двох найвпливовіших сучасних фотографів (фото)

29.04.2025 17:44 Мирон Зелений

У центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» відкрилась виставка «Парне катання: Вольфґанґ Тільманс і Борис Михайлов».

"Харків має багату фотографічну спадщину і є батьківщиною Харківської школи фотографії, тож місто стане важливим фоном для виставки, яка глибоко зачіпає саму природу фотографії. Михайлов і Тільманс кожен у свій спосіб розширювали межі цього медіуму: Михайлов — через експериментальні маніпуляції та гостру соціальну критику, Тільманс — через інноваційні підходи до друку і поліграфії, інсталяції та абстракції. У «Парному катанні» будуть представлені найбільш значущі роботи обох митців; кожну з цих робіт було ретельно відібрано, щоб підкреслити, як Тільманс і Михайлов говорять про минуле, теперішнє і майбутнє фотографії" - розповідають організатори виставки.