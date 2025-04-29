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29.04.2025  17:44   Мирон Зелений

У Харкові відкрилась виставка двох найвпливовіших сучасних фотографів (фото)

У центрі сучасного мистецтва «ЄрміловЦентр» відкрилась виставка «Парне катання: Вольфґанґ Тільманс і Борис Михайлов».

Харків, виставка

"Харків має багату фотографічну спадщину і є батьківщиною Харківської школи фотографії, тож місто стане важливим фоном для виставки, яка глибоко зачіпає саму природу фотографії. Михайлов і Тільманс кожен у свій спосіб розширювали межі цього медіуму: Михайлов — через експериментальні маніпуляції та гостру соціальну критику, Тільманс — через інноваційні підходи до друку і поліграфії, інсталяції та абстракції. У «Парному катанні» будуть представлені найбільш значущі роботи обох митців; кожну з цих робіт було ретельно відібрано, щоб підкреслити, як Тільманс і Михайлов говорять про минуле, теперішнє і майбутнє фотографії" - розповідають організатори виставки.
 
Виставка триватиме до 28.09.2025.
 
Відвідати виставку можна за адресою: Майдан Свободи, 4, Харків, з 12:00 по 19:00, щодня, крім понеділка.

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Тэги:  харків, виставка
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