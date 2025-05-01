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01.05.2025  20:16   Дмитро Колонєй

Харків'ян запрошують взяти участь у Всеукраїнському форумі взаємодії та розвитку

Харків'яни можуть зареєструватися для участі у події.


Харків'ян запрошують взяти участь у Всеукраїнському форумі взаємодії та розвитку
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 21 по 31 травня 2025 року відбудеться XI Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку. Подія спрямована на досягнення цілей сталого розвитку, зміцнення соціальної взаємодії між громадами, молоддю, громадськими організаціями, медіа, бізнесом та органами влади.
 

Форум проходитиме у кілька етапів:

  • 21 травня — регіональний етап онлайн (області, громади, міста, села);
  • 22 травня — національний етап онлайн (всеукраїнський та міжнародний рівень);
  • 30–31 травня — екскурсії та неформальний нетворкінг у м. Київ.

Хто може взяти участь у заході

 
  • представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
  • лідери громадської думки,
  • активна молодь,
  • представники бізнесу, ЗМІ, фондів, міжнародних організацій та
  • всі охочі долучитися до розвитку України.
 
Основні завдання форуму:
 
  • презентація планів і проєктів на 2025 рік;
  • посилення взаємодії між громадами, молоддю, бізнесом та органами влади;
  • створення дієвої платформи для обміну досвідом;
  • формування бази актуальних ініціатив у різних сферах.
 
Форум відбувається за ініціативи Всеукраїнського молодіжного руху Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним молодіжним рухом School Recycling World. Трансляції відбуватимуться на сторінці .
 
Реєстрація відкрита:
 
Більше інформації — у телеграм-чаті.
Контакти регіональних координаторів — на сайті
 
Тэги:  подія, молодь, харків
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