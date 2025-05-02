02.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 травня

Небо над Харковом затягнуть хмари вже зранку, і така погода триматиметься майже весь день. Лише ближче до вечора можливе часткове прояснення. Опадів синоптики не прогнозують — день мине сухо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

якщо почали співати солов’ї – це добра ознака: влітку буде гарний врожай зернових;

спекотний день на початку травня – натяк на прохолодний кінець місяця;

якщо вже прилетіли ластівки та солов’ї, більше заморозків не буде – весна остаточно вступила в свої права;

тиха, безвітряна погода свідчить про наближення спекотних днів;

дощ цього дня – до дощового травня загалом, але якщо після нього з’явиться веселка, то місяць буде посушливим;

вітряна й холодна погода в цей період – прикмета до прохолодного літа;

якщо на черемсі з’явилися квіти, слід чекати на похолодання;

яскравий захід сонця – до малодощового літа;

почули, як уночі співає соловей – на ранок буде сонячна погода.