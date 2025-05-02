Прогноз погоди у Харкові на 2 травня

Небо над Харковом затягнуть хмари вже зранку, і така погода триматиметься майже весь день. Лише ближче до вечора можливе часткове прояснення. Опадів синоптики не прогнозують — день мине сухо.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
2 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Формула успіху дня: спочатку подумати, потім діяти. Є шанс навести лад у справах і вчасно розгледіти чужі інтриги.
Небо над Харковом затягнуть хмари вже зранку, і така погода триматиметься майже весь день. Лише ближче до вечора можливе часткове прояснення. Опадів синоптики не прогнозують — день мине сухо.
Якщо ви любите рибу тунець, то можете сміливо відзначити в календарі червоним 2 травня.
влажность:
давление:
ветер: