10.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 10 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен зможе багато чого досягти, діючи консервативно, але це здатне увігнати його в тугу. Все як завжди – це так нудно! Тому зірки радять Овну підняти собі настрій невеликими змінами. Поговоріть із друзями про те, як вони роблять своє життя яскравішим. Можливо, вони порадять вам чудовий фільм, новий магазин чи запросять на вечірку. Добре, якщо в особистому житті Овна будуть експерименти, а на роботі - застосовуватися тільки перевірені методи.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У будь-якій справі найкращий варіант дій для Тельця – той, який перевірений досвідом, часом та ним самим. Зірки схиляють його мислити саме у цьому напрямі, тож будь-яка спроба поекспериментувати навряд чи вдасться. Більше того, вона навряд чи взагалі спаде йому на думку! Зате всі старі перевірені шляхи перед ним відкриті. Консервативними методами Телець досягне більшого, ніж блискучим експромтом!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам слід приготуватися до того, що оточуючі їх повчатимуть. Цілком можливо, цього дня Близнюкам доведеться брати участь не в одній нудній бесіді, в якій їм буде відведена роль безсловесного слухача та кивача головою. Особливо не варто ділитися з навколишнім новими ідеями чи планами. У кращому разі Близнюки зустрінуться з іронією чи легкою критикою на свою адресу, у гіршому – піддадуться безжальним нападкам.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак перебуватиме у дисонансі з оточуючими. Їхні дії можуть здаватися йому нерішучими, а заходи, що вживаються, – напівзаходами. У свою чергу, оточуючих лякатиме в Раку його стрімкість, натиск і «революційні» замашки. Раку доведеться змиритися з тим, що переконати нікого не вдасться, тому якщо він на 100% впевнений у своїх планах – доведеться діяти поодинці. Або перенести якісь проекти на другий день.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Яке рішення не потрібно було б прийняти Леву, це навряд чи вийде: йому буде неймовірно важко зробити остаточний вибір. Причому чим швидше і рішучіших дій вимагатиме від нього обстановка, тим більше Лев уповільнюватиме свій темп, аж до повної зупинки. Втім, якщо оточуючі не поспішають його і створюватимуть навколо суєту, Лев діятиме продумано і чітко. Але дуже повільно. І не треба за це його засуджувати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва до всього шукатиме практичний, навіть прагматичний підхід. Це стосується навіть романтичних відносин: якби Діва купувала подарунок для коханої людини, то замість букета подарувала б апельсинове дерево у горщику, а замість біжутерії – річ, потрібну у господарстві. Причому подарунок навряд чи був би дорогим: день не схиляє Діву кидатися грошима. Проте такий діловий настрій здатний допомогти їй вирішити практично будь-яку побутову проблему.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези чекає спокійний день, коли можна нікуди не поспішати, - справи йдуть своєю чергою, не вимагаючи суєти. Можливо, комусь повільний перебіг подій може здатися нудним, але якщо Терези будуть до цього готові, то зможуть провести час з користю. Зірки радять їм витратити цей день на себе, повністю присвятивши його індустрії моди та краси. Фітнес на сніданок, шопінг на обід та розслаблююча ванна на вечерю – завдяки такому меню Терези зустрінуть новий день у всеозброєнні!

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Справи та думки Скорпіона будуть пов'язані з його близькими людьми – родичами чи друзями. Можливо, у когось із них існують проблеми, які Скорпіон може допомогти їм вирішити або в яких здатний надати моральну підтримку. Зірки радять Скорпіонові не нехтувати своїм почуттям обов'язку. Йому варто, якщо потрібно, пожертвувати особистим часом або навіть робітничими справами заради того, щоб підтримати близьку людину.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець ризикує нудьгувати. День наділяє його активністю, проте ситуація складатиметься так, що він навряд чи зможе повною мірою її реалізувати. Події і на роботі, і вдома вимагатимуть від Стрільця неквапливого ритму ведення справ, так що йому хоч-не-хоч доведеться йому підкоритися. Втім, це має і свої плюси. Якісь справи, які Стрілець не зміг би вирішити з наскоку, почнуть просуватися вперед завдяки його спокійному, вдумливому підходу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога займатимуть питання домашнього побуту та сімейного бюджету – він зробить усе, щоб упорядкувати їх! Крім того, день корисно провести за обмірковуванням фінансових планів та справ: будь-які авантюрні проекти, на кшталт вкладення грошей у невідомий банк, Козеріг одразу відзначатиме. Якщо ж Козеріг запланував витрати - наприклад, на літній відпочинок - саме час подумати про те, скільки грошей на це потрібно і де їх взяти.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде сповнений енергії та сил, але, щоб не налякати оточуючих своїм натиском, йому доведеться це приховати. День вимагатиме від нього неквапливого ритму та зважених, консервативних рішень, тож Водолію доведеться балансувати на межі обережності та рішучості, щоб хоч якось просунутися у справах. Втім, завдяки цьому ймовірність наробити помилок буде вкрай низька. Нехай Водолій доб'ється меншого, ніж очікував, зате точно не зможе нічого зіпсувати.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Життєва енергія Риб перебуватиме на спаді. Навіть за всього бажання їм не вистачить сил розібратися з усіма справами і на роботі, і вдома! До тих же справ, за які Риби таки візьмуться, вони будуть схильні застосовувати вельми консервативний підхід, аж до рішення законсервувати ту чи іншу проблему до кращих часів. Як віддушина зірки рекомендують Рибам відвідати якийсь творчий захід – чуже натхнення допоможе їм поповнити свій запас енергії.