Прогноз погоди у Харкові на 10 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+5°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 10%. Магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
Погоду передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м’якою.
Плануванню – так, авралам – ні. День схиляє до обережності та необхідності ретельно зважувати всі «за» та «проти».
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.
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