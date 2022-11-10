10.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 10 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +3°...+6°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7...+9°C (відчувається як +9°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+5°C (відчувається як +8°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 760 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. Магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.

Народні прикмети

Погоду передбачали, як не дивно, комарі: якщо 10 листопада їх ще можна було побачити, то зима обіцяла бути м’якою.