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09.11.2022  21:35   Рита Парфенова

Рецепт соковитої та ніжної курячої буженини без духовки

Відварене куряче філе, хоч і вважається корисним, може набриднути, і тоді на віручку прийде рецепт буженини з курки.

Буженіна з курки

Рецепт приготування соковитої буженини без духовки досить простий і не забере багато часу, пише РЕДПОСТ.

Особливість цієї страви полягає в тому, що куряче м'ясо вариться у власному соку, завдяки чому виходить ніжним та соковитим.

Інгредієнти:

куряча грудка - 1 кг.;
мелений чорний перець – 1 ч.л.;
зубчик часнику - 4 шт.;
оливкова олія - ​​1 ст.л.;
солодка паприка – 1 ч.л.;
соєвий соус - 2 ч.л.;
щіпка орегано та меленого перцю чилі.

Як приготувати:

Курячі грудки очищаємо від шкірки і філуємо або беремо готування філе, миємо та обсушуємо буманними рушниками.

Нарізаємо пластинками часник і шпигуємо їм м'ясо.

Усі спеції змішуємо в одній ємності. Для смаку заливаємо їх оливковою олією та соєвим соусом. Все добре перемішуємо до однорідної маси.

Беремо куряче філе і з усіх боків акуратно вмочуємо в ємності зі спеціями. Після додатково втираємо спеції у м'ясо.

Далі беремо пакет для запікання, кладемо в нього куряче філе і добре зав'язуємо. Кожна грудка має бути окремо. М'ясо необхідно помістити в холодильник на 4-6 годин для того, щоб воно добре просочилося і промаринувалося.

У каструлю наливаємо холодну воду та поміщаємо м'ясо в пакетах. Вода має повністю покривати вміст. Варимо філе протягом 30 хвилин після того, як вода в каструлі закипить.

Після цього буженину перевертаємо на інший бік та варимо ще протягом 20 хвилин. Далі дістаємо куряче філе з пакета і чекаємо, поки буженина охолоне.

Тэги:  рецепт, курица
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