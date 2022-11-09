09.11.2022 21:35 Рита Парфенова

Рецепт соковитої та ніжної курячої буженини без духовки

Відварене куряче філе, хоч і вважається корисним, може набриднути, і тоді на віручку прийде рецепт буженини з курки.

Рецепт приготування соковитої буженини без духовки досить простий і не забере багато часу, пише РЕДПОСТ.



Особливість цієї страви полягає в тому, що куряче м'ясо вариться у власному соку, завдяки чому виходить ніжним та соковитим.

Інгредієнти:

куряча грудка - 1 кг.;

мелений чорний перець – 1 ч.л.;

зубчик часнику - 4 шт.;

оливкова олія - ​​1 ст.л.;

солодка паприка – 1 ч.л.;

соєвий соус - 2 ч.л.;

щіпка орегано та меленого перцю чилі.

Як приготувати:

Курячі грудки очищаємо від шкірки і філуємо або беремо готування філе, миємо та обсушуємо буманними рушниками.



Нарізаємо пластинками часник і шпигуємо їм м'ясо.



Усі спеції змішуємо в одній ємності. Для смаку заливаємо їх оливковою олією та соєвим соусом. Все добре перемішуємо до однорідної маси.



Беремо куряче філе і з усіх боків акуратно вмочуємо в ємності зі спеціями. Після додатково втираємо спеції у м'ясо.



Далі беремо пакет для запікання, кладемо в нього куряче філе і добре зав'язуємо. Кожна грудка має бути окремо. М'ясо необхідно помістити в холодильник на 4-6 годин для того, щоб воно добре просочилося і промаринувалося.



У каструлю наливаємо холодну воду та поміщаємо м'ясо в пакетах. Вода має повністю покривати вміст. Варимо філе протягом 30 хвилин після того, як вода в каструлі закипить.



Після цього буженину перевертаємо на інший бік та варимо ще протягом 20 хвилин. Далі дістаємо куряче філе з пакета і чекаємо, поки буженина охолоне.