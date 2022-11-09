    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт 10 листопада харківські трамваї №№3, 27 та 28 курсуватимуть за іншим маршрутом
09.11.2022  20:23   Рита Парфенова

10 листопада харківські трамваї №№3, 27 та 28 курсуватимуть за іншим маршрутом

Зміни у маршруті трамваїв пов’язані з ремонтом трамвайної колії.


gortransport.kharkov.ua

Про це повідомили у Департаменті інфраструктури міськради, передає РЕДПОСТ.

Отже у четвер, 10 листопада, 9:00 до 16:00,  трамваї курсуватимуть так:

№3: Новоселівка – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – Південний вокзал;

№27: Новоселівка – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – Семиградський в’їзд – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – Новоселівка;

№28: Новоселівка – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – Новоселівка.

Нагадаємо, автобус № 204 з 10 листопада змінить маршрут.

Источник:   ХМР
 Тэги:  движение, харьков, трамспорт, трамвай
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.10 Дороги та транспорт На перехресті у центрі Харкова заборонять проїзд транспорту 07.10 Дороги та транспорт У Харкові змінили рух трамваї 01.09 Дороги та транспорт Ліквідація наслідків обстрілу: перекроють одну з головних магістралей Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 