10 листопада харківські трамваї №№3, 27 та 28 курсуватимуть за іншим маршрутом

Зміни у маршруті трамваїв пов’язані з ремонтом трамвайної колії.
Про це повідомили у Департаменті інфраструктури міськради, передає РЕДПОСТ.
Отже у четвер, 10 листопада, 9:00 до 16:00, трамваї курсуватимуть так:
№3: Новоселівка – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – Південний вокзал;
№27: Новоселівка – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – Семиградський в’їзд – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – Новоселівка;
№28: Новоселівка – вул. Миколи Бажана – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Семиградський в’їзд – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – Новоселівка.
Нагадаємо, автобус № 204 з 10 листопада змінить маршрут.
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