10 листопада харківські трамваї №№3, 27 та 28 курсуватимуть за іншим маршрутом

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Гороскоп на 9 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Присвятіть день тому, що вам справді дорого. Вітається спілкування з рідними та коханими людьми.

Прогноз погоди у Харкові на 9 листопада З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.