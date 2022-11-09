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09.11.2022  20:00   Віталій Хінєвіч

Україна отримала 20 телемедичних роботів

Україна продовжує отримувати телемедичне обладнання в рамках гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів для забезпечення безперервного доступу до медичної допомоги у найвіддаленіших куточках країни.

Лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що за сприяння Посольства Королівства Іспанії в Україні для сфери охорони здоров'я нашої держави передано автівку для роботи медичних працівників та 20 медичних роботів «Homedoctor» від іспанської неурядової громадської організації «Help to Ukraine».
 
З використанням цих роботів україномовні лікарі Іспанії, а згодом і лікарі України, зможуть дистанційно обстежувати та консультувати українських пацієнтів у найбільш важкодоступних в умовах війни регіонах країни. 
 
У зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу та засновником НГО «Help to Ukraine» Карлосом Фернандез взяли участь представники МОЗ та ДП «Електронне здоровʼя».  
 
«Це без перебільшення інноваційна телемедична платформа, яка вже успішно зарекомендувала себе в умовах воєнного стану, коли багато українців не мають доступу до медичної допомоги. Натомість з використанням пристроїв “Homedoctor” пацієнт може швидко перевірити базові показники здоровʼя – виміряти температуру, тиск, сатурацію, зробити ЕКГ та інші дослідження, а лікар – оперативно отримати результати цих досліджень та надати рекомендації пацієнту.
 
Щиро дякуємо нашим партнерам з “Help to Ukraine.ES”, команді Посольства Королівства Іспанії в Україні та іспанському народу за підтримку української системи охорони здоровʼя в складні для нашої країни часи. Ваша небайдужість та щире серце рятують життя», –  зауважила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
 
Нагадаємо, в Ізюмі відновив роботу пункт щеплення.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина
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