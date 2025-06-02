02.06.2025 17:52

У Харкові відкрили виставку народного художника України Віктора Ковтуна (фото)

Міський голова Ігор Терехов 2 червня взяв участь у відкритті виставки «Живописний літопис», присвяченої 40-річчю педагогічної діяльності народного художника України Віктора Ковтуна.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Експозиція об’єднала близько ста живописних творів, що відображають історію та сучасність України крізь призму авторського бачення.

Під час заходу Ігор Терехов привітав митця з днем народження, подякував за вагомий творчий внесок у культурний простір Харкова й усієї країни, а також вручив Віктору Ковтуну цінний подарунок - годинник.

«Коли заходив у залу, подумав: як важливо, що ми сьогодні зібралися тут разом. Це потрібно і нам, і майбутнім поколінням. Ваші картини - це не просто мистецтво, це літопис життя Харкова та України. В них - і біль війни, і надія, і наші герої. Ви - Народний художник з великої літери. Харків пишається вами!» - зазначив мер.

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