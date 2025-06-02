У Харкові відкрили виставку народного художника України Віктора Ковтуна (фото)

Міський голова Ігор Терехов 2 червня взяв участь у відкритті виставки «Живописний літопис», присвяченої 40-річчю педагогічної діяльності народного художника України Віктора Ковтуна.
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День сприятливий для поточних справ, фінансів і навчання. Важливо зберігати спокій і не бути байдужим до оточення.
Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Щорічно 2 червня у багатьох країнах світу відзначають барвисте свято — День запуску повітряних зміїв та паперових літаків.
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