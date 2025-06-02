02.06.2025 18:05 Віталій Хіневич

Протягом тижня сапери знешкоджено на Харківщині понад 870 вибухонебезпечних предметів

За тиждень піротехнічні підрозділи здійснили 372 виїзди та знешкодили 876 вибухонебезпечних предметів.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі ХОВА повідомив начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Артем Астахов, передає РЕДПОСТ.

Загалом з 2022 року на Харківщині виявлено та знищено 120 649 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня зафіксовано два випадки підривів цивільних осіб. 27 травня на околиці міста Балаклія Ізюмського району стався підрив трактора на невстановленому вибухонебезпечному предметі, ймовірно — протитанковій міні.

Постраждав 41-річний тракторист, його госпіталізовано. Ще один випадок стався через три дні — у селі Шевченкове Куп’янського району в руках 36-річного місцевого жителя здетонував невідомий вибухонебезпечний предмет. Чоловік отримав поранення, його також було госпіталізовано.

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок підривів на ВНП в області загинули 104 цивільні особи, ще 294 — зазнали поранень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини ліквідували 14 пожеж, дві з яких були спричинені російськими обстрілами.