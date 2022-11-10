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10.11.2022  20:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбус №11 змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана з ремонтними роботами.


У Харкові тролейбус №11 змінить маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що рух тролейбуса №11 буде заборонено по низці центральних вулиць Харкова щодня з 9:00 до 15:00 11 та 12 листопада.
 
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.
 
У цей час тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - пров. Сімферопольський - вул. Конєва - вул. Малинівського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - вул. Коцарська - вул. Малинівського - вул. Конєва - пров. Сімферопольський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - розворотне коло «пр. Дзюби».
 
Нагадаємо, чеські трамваї вийшли на харківські маршрути.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, троллейбус
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