10.11.2022 20:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові тролейбус №11 змінить маршрут

Зміна маршруту пов'язана з ремонтними роботами.



У Харкові тролейбус №11 змінить маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що рух тролейбуса №11 буде заборонено по низці центральних вулиць Харкова щодня з 9:00 до 15:00 11 та 12 листопада.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - вул. Китаєнка - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - пров. Сімферопольський - вул. Конєва - вул. Малинівського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - вул. Коцарська - вул. Малинівського - вул. Конєва - пров. Сімферопольський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - вул. Китаєнка - пр. Ново-Баварський - розворотне коло «пр. Дзюби».