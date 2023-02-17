17.02.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

"Ножові в пах, пальці перебиті..." - дружина атовця розповіла про страту чоловіка росіянами на Харківщині

Відступаючи з одного населеного пункту Харківської області, окупанти стратили українського військовослужбовця.

Фото ілюстративне

Дружина учасника АТО розповіла виданню «ZMINA» страшну історію про вбитого російськими військовими захисника України, передає РЕДПОСТ.

Вона розповіла цю історію на умовах анонімності, бо побоюється повернення окупантів.

Чоловік Катерини, ім'я якої було змінено з міркувань безпеки, брав участь в АТО понад 5 років тому. Жінка згадує, що вперше дні окупації населеного пункту, російські військові ходили будинками та дворами перевіряючи людей.

З убитим атовцем окупанти спочатку розмовляли біля двору, потім зайшли в будинок і помітили його військову форму. Однак тоді його із собою росіяни не забрали - відпустили.

Вдруге за чоловіком Катерини російські окупанти прийшли приблизно за тиждень до деокупації населеного пункту, де вони проживали. Як згадує дружина вбитого, їх було двоє. Одягнені вони були в армійські футболки та такі ж самі штани. Балаклав на голові не було.

Жінка схильна вважати, що це були люди з так званої «лнр», які базувалися в цій частині Харківської області.

Катерина говорить, що того дня чоловіка окупанти під час розмови тримали вдома. Його членів родини залишили у дворі.

Згодом чоловіка вивели з дому, а його дружині сказали, що привезуть надвечір. Мовляв, вони довго не тримають, поспілкуються з ним і відпустять. Більше свого чоловіка живим Катерина не бачила.

Наступного дня разом зі свекрухою жінка ходила до місцевої комендатури, щоб отримати хоч якусь інформацію про свого чоловіка. Однак там від жінки відмахнулися, лише сказавши чекати на офіційну інформацію.

Щодня Катерина навідувалася туди, доки комендатура окупантів не залишила населений пункт.

Тіло чоловіка вдалося знайти лише на 6-й день після того, як його забрали.

Коли ворог відступив, мати загиблого вирішила перевірити територію бази, де знаходилися окупанти і тримали полонених. Сама Катерина згадала, що до цього там були чутні постріли.

Знайти вдалося чоловіка в ямі, впізнали по одязі та обличчю.

«Тільки у нього частина підборіддя була відстрелена»,- згадує вона.

На місце злочину було викликано окупаційну поліцію, яка на вимоги родичів задокументувати факт злочину просто відмовилася. Членам родини самостійно довелося вести тіло додому та проводити підготовку до поховання.

Саме під час цієї підготовки було виявлено сліди численних тортур.

«Приблизно 15 пострілів у нього, ножові в пах, пальці перебиті, ноги прострелені. На шиї таке, наче його як душили: смуги були, починаючи від підборіддя і вниз до живота”, – розповіла Катерина.

Населений пункт, в якому живе Катерина, було деокуповано наприкінці вересня 2022 року.

Українська влада оформила свідоцтво про смерть чоловіка, правоохоронці взяли свідчення у родичів вбитого. Після чого труп чоловіка був ексгумований.

За словами жінки, у звіті про проведення судово-медичної експертизи зазначено, що причиною смерті її чоловіка стали вогнепальні поранення. Катерина підозрює, що окупантам "здали" її чоловіка місцеві жителі. Односельці-колаборанти допомагали російським окупантам складати списки з колишніми українськими військовими.

Жінка залишилася сама, із двома дітьми дошкільного віку. Через страх за своїх дітей вона не хоче фігурувати в офіційних документах.

“Я не за себе, за дітей боюсь. І без того сидимо на сумках. Це страшно”,- говорить Катерина.



