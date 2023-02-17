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17.02.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські під обстрілами евакуювали тіло загиблого

Ворожий снаряд потрапив до будинку пенсіонера, від отриманих травм він помер.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 17 лютого близько 10.20 окупанти обстріляли селище міського типу Дворічна Куп'янського району.
 
Один із снарядів потрапив до житлового будинку 68-річного чоловіка. Внаслідок вибуху повністю знищено дах будинку та стіну. Мешканець будинку отримав травми від яких помер.
 
Співробітники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції під триваючими обстрілами евакуювали тіло загиблого. Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Циркунах ексгумували труп чоловіка.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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