17.02.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині поліцейські під обстрілами евакуювали тіло загиблого

Ворожий снаряд потрапив до будинку пенсіонера, від отриманих травм він помер.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 17 лютого близько 10.20 окупанти обстріляли селище міського типу Дворічна Куп'янського району.

Один із снарядів потрапив до житлового будинку 68-річного чоловіка. Внаслідок вибуху повністю знищено дах будинку та стіну. Мешканець будинку отримав травми від яких помер.

Співробітники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції під триваючими обстрілами евакуювали тіло загиблого. Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.



