Харківські сапери отримали сучасні міношукачі (відео)

17.02.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Харківським рятувальникам допоміг польський волонтер.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 17 лютого 2023 року Єжи Юрчинський, волонтер та координатор благодійного фонду Siepomaga.pl з Польщі вручив харківським саперам 6 сучасних міношукачів.

Він ще з початку літа минулого року добровільно став до лав 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Харкова і як волонтер пліч-о-пліч з ДСНСниками допомагав розбирати завали та гасити пожежі, щоб показати полякам всі жахи російської агресії, не одноразово надавав допомогу харківським вогнеборцям, всіляко сприяючи поповненню їхньої матеріально-технічної бази.

Цього разу волонтерська допомога була адресована саперам Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Вони отримали від польського волонтера міношукачі, які стануть у нагоді під час гуманітарного розмінування Харківщини.