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17.02.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Харківські сапери отримали сучасні міношукачі (відео)

Харківським рятувальникам допоміг польський волонтер.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 17 лютого 2023 року Єжи Юрчинський, волонтер та координатор благодійного фонду Siepomaga.pl  з Польщі вручив харківським саперам 6 сучасних міношукачів.
 
Він ще з початку літа минулого року добровільно став до лав 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Харкова і як волонтер пліч-о-пліч з ДСНСниками  допомагав розбирати завали та гасити пожежі, щоб показати полякам всі жахи російської агресії, не одноразово надавав допомогу харківським вогнеборцям, всіляко сприяючи поповненню їхньої матеріально-технічної бази.  
 
Цього разу волонтерська допомога була адресована саперам Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Вони отримали від польського волонтера міношукачі, які стануть у нагоді під час гуманітарного розмінування Харківщини.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  допомога, міни, харків
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