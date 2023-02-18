18.02.2023 12:00 Дмитро Колонєй

У магазинах Харкова конфісковано тисячи фальсіфікованих товарів (фото)

Правоохоронці Харкова провели низку обшуків.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 16 лютого 2023 року правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у магазинах та павільйонах м. Харкова, в яких реалізуються незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Під час обшуків виявлено та вилучено:

майже 12300 упаковок з тютюном для куріння кальяну,

770 тютюнових виробів електронного нагрівання,

майже 900 ємностей з рідиною до електронних пристроїв для куріння.

За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.





Источник: Харківська обласна прокуратура

шахрайство, харків, підробки Тэги: афера