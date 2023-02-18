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18.02.2023  12:00   Дмитро Колонєй

У магазинах Харкова конфісковано тисячи фальсіфікованих товарів (фото)

Правоохоронці Харкова провели низку обшуків.

Конфісковано тисячи фальсіфікованих товарів у магазинах Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 16 лютого 2023 року правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків у магазинах та павільйонах м. Харкова, в яких реалізуються незаконно виготовлені тютюнові вироби. 
 
 
Під час обшуків виявлено та вилучено:
  • майже 12300 упаковок з тютюном для куріння кальяну,
  • 770 тютюнових виробів електронного нагрівання,
  • майже 900 ємностей з рідиною до електронних пристроїв для куріння. 
 
За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.
 
Конфісковано тисячи фальсіфікованих товарів у магазинах Харкова
 
Конфісковано тисячи фальсіфікованих товарів у магазинах Харкова
 
Конфісковано тисячи фальсіфікованих товарів у магазинах Харкова
 
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.
 
Конфісковано тисячи фальсіфікованих товарів у магазинах Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,що під Харковом голова сільради привласнив сотні тисяч гривень.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків, підробки
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