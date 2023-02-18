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18.02.2023  11:24   Дмитро Колонєй

Вибух газового пальника: як його запобігти радять харківські рятувальники

Поради харківських фахівців, як зрозуміти, що туристичний пальник та балон несправні та небезпечні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, газовий туристичний пальник та балон до нього можуть бути небезпечними.
 

Оознаки того, що потрібно зупинити користування пальником.

 
  1. Спостерігаються періодичні неконтрольовані спалахи полум'я. Це може відбуватись через несправність балончика або самого пальника та може призвести до вибуху.
  2. Полум'я мимовільно згасає. 
  3. Під час використання газового пальника ви чуєте шипіння та відчуваєте запах газу.
  4. Балон не надійно кріпиться до пальника чи навіть від'єднується самостійно.
  5. Балон нагрівається під час використання.
Завжди купуйте сертифіковані пальники та балони в ліцензованих точках продажу і неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив поради рятувальників, як убезпечити себе при використанні зарядними пристроями.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  поради, вибух, харків, газ, пальник
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