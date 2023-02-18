18.02.2023 11:24 Дмитро Колонєй
Вибух газового пальника: як його запобігти радять харківські рятувальники
Поради харківських фахівців, як зрозуміти, що туристичний пальник та балон несправні та небезпечні.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, газовий туристичний пальник та балон до нього можуть бути небезпечними.
Оознаки того, що потрібно зупинити користування пальником.
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Спостерігаються періодичні неконтрольовані спалахи полум'я. Це може відбуватись через несправність балончика або самого пальника та може призвести до вибуху.
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Полум'я мимовільно згасає.
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Під час використання газового пальника ви чуєте шипіння та відчуваєте запах газу.
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Балон не надійно кріпиться до пальника чи навіть від'єднується самостійно.
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Балон нагрівається під час використання.
Завжди купуйте сертифіковані пальники та балони в ліцензованих точках продажу і неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
наводив поради рятувальників, як убезпечити себе при використанні зарядними пристроями.
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