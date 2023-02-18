18.02.2023 10:58 Дмитро Колонєй
Рівень радіації у Харкові та області на 18 лютого
Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Рівень радіації у Харкові та області на 18 лютого
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Обласний лабораторний центр, за даними моніторингових досліджень рівні зовнішнього гамма-випромінювання не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год), й складали по місту Харкову 0,10 – 0,13 мкЗв/год, по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год.
Станом на 9:00 18 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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м. Харків (Помірки – 0,11 мкЗв/год, вул. Северина Потоцького – 0,12 мкЗв/год);
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м. Балаклія – 0,12 мкЗв/год;
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м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;
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м. Вовчанськ – 0,14 мкЗв/год;
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м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;
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м. Красноград – 0,14 мкЗв/год;
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м. Ізюм – 0,10 мкЗв/год;
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м. Лозова – 0,12 мкЗв/год;
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м. Чугуїв – 0,10 мкЗв/год;
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смт Великий Бурлук – 0,15 мкЗв/год.
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смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
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смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
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смт Нова Водолага – 0,11 мкЗв/год;
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с. Покотилівка – 0,12 мкЗв/год.
Фахівці ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» продовжують здійснювати моніторинг гамма-випромінювання щоденно тричі на добу.
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