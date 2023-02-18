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18.02.2023  10:58   Дмитро Колонєй

Рівень радіації у Харкові та області на 18 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.


Рівень радіації у Харкові та області на 18 лютого
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний лабораторний центр, за даними моніторингових досліджень рівні зовнішнього гамма-випромінювання не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год), й складали по місту Харкову 0,10 – 0,13 мкЗв/год, по Харківській області – 0,10 – 0,15 мкЗв/год.
 
Станом на 9:00  18 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
 
  • м. Харків (Помірки – 0,11 мкЗв/год, вул. Северина Потоцького – 0,12 мкЗв/год);
  • м. Балаклія – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Вовчанськ – 0,14 мкЗв/год;
  • м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Красноград – 0,14 мкЗв/год;
  • м. Ізюм – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Лозова – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Чугуїв – 0,10 мкЗв/год;
  • смт Великий Бурлук – 0,15 мкЗв/год.
  • смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Нова Водолага – 0,11 мкЗв/год;
  • с. Покотилівка – 0,12 мкЗв/год.
 
Фахівці ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» продовжують здійснювати моніторинг гамма-випромінювання щоденно тричі на добу.
 
 

Источник:   Харківський обласний лабораторний центр
 Тэги:  радіація, харків
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