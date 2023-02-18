18.02.2023 12:54 Дмитро Колонєй

Допомога окупантам: мережа супермаркетів відкидає звинувачення

Продовжується скандал навколо російскої "дочки" магазинів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Оnline.ua, 17 лютого 2023 року у видання The Insider, Le Monde і Bellingcat опублікували спільне розслідування про те, що після початку повномасштабної війни російська "дочка" французького "Ашану" постачала товари солдатам РФ на окупованих українських територіях під виглядом гуманітарної допомоги цивільним.

Керівництво Auchan Україна повідомило, що шоковане розслідуванням журналістів про допомогу окупантам з боку російської "дочки" "Ашану", а також вимагає пояснень від французького офісу. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, він планує обговорити зі своєю французькою колегою Катрін Колонною розслідування про діяльність "Ашану" на його допомогу російським загарбникам.

"Ашан" відреагував на звинувачення у допомозі армії РФ. Керівництво французької мережі супермаркетів "Ашан" стверджує, що їхня компанія не постачала товари армії Російської Федерації Мережа "Ашан" відкидає звинувачення у допомозі армії РФ Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені у звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію, надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування, — мовиться в офіційній заяві компанії.

За словами представників компанії, їхні російські магазини надають допомогу "винятково цивільному населенню" і, мовляв, ніколи не влаштовували благодійні збори для армії РФ. Керівництво "Ашан" продовжує запевняти, що ще рік тому мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на "збір допомоги для населення", а в переліку потреб нібито не було товарів, які могли бути б призначені для солдатів РФ Окрім того, французька компанія стверджує, що не розміщувала у своїх російських супермаркетах "пункти збору гуманітарної допомоги для Донбасу".



