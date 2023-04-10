10.04.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 8,2%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 14 тижні (03.04.2023 – 09.04.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 3730 осіб, з них 953 (25,5%) дитини віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 8,2% як за рахунок дітей – на 1,9%, так і дорослих – на 10,5%.

Показник захворюваності становить 142,46 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 3,9% – 294 особи (проти 306 осіб), що становить 7,9% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 49 дітей (16,7%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 215,23 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (44,06 на 100 тис. населення). Летальні випадки грипу не зареєстровано.

Станом на 10.04.2023 проти грипу щеплено 2847 осіб, з них 2273 – з груп ризику (у т.ч. 1997 медичних працівників та 48 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 15166 осіб у 2955 (19,5%) виявлено позитивні результати, з них у 2606 осіб (88,2%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 90 (3,0%) – РС-вірус, у 3-х – риновірус, у 5 – вірус парагрипу, у 1 – аденовірус, у 248 (8,4%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



