10.04.2023 17:58 Дмитро Колонєй

Діти жили у бруді: у Харкові виявили батьків, які не дбали про власних дітлахів

Невідповідальних дорослих виявили під час профілактичного рейду поліцейські.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці відвідали сім’ї, відносно яких надійшли повідомлення щодо ухилення від виконання батьківських обов’язків. У ході перевірки виявлено, що у двох родинах діти проживали в антисанітарних умовах та недоглянуті.

З порушниками провели профілактичну бесіду, нагадали про відповідальність за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, а також наголосили на недопущенні випадків залишення дітей без догляду дорослих.

Працівники поліції склали відносно батьків два протоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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