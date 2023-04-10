    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Діти жили у бруді: у Харкові виявили батьків, які не дбали про власних дітлахів
10.04.2023  17:58   Дмитро Колонєй

Діти жили у бруді: у Харкові виявили батьків, які не дбали про власних дітлахів

Невідповідальних дорослих виявили під час профілактичного рейду поліцейські.

Жили у бруді діти харківських батьків, яких виявили поліцейскі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці відвідали сім’ї, відносно яких надійшли повідомлення щодо ухилення від виконання батьківських обов’язків. У ході перевірки виявлено, що у двох родинах діти проживали в  антисанітарних умовах та недоглянуті. 
 
З порушниками провели профілактичну бесіду, нагадали про відповідальність за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, а також наголосили на недопущенні випадків залишення дітей без догляду дорослих.  
 
Жили у бруді діти харківських батьків, яких виявили поліцейскі
 
Працівники поліції склали відносно батьків два протоколи за ч. 1 ст. 184  (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Жили у бруді діти харківських батьків, яких виявили поліцейскі
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  діти, бруд, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.04 Суспільство На Харківщині евакуювали десятки дітей за два тижні 07.04 Суспільство Всесвітній день здоров’я відзначили мешканці Харкова 07.04 Суспільство У Харкові розпочалася серія тренінгів для батьків (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 