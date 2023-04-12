12.04.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У харківській поліклініці проводять флюорографічні дослідження на сучасному обладнанні

У поліклініці №8 встановили рентген-систему «NEW Oriental 1000CE» виробництва Кореї.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Серед основних технічних характеристик нової та сучасної техніки - висока роздільна здатність, що дозволяє проводити якісне інформативне дослідження, а також мінімальні променеві навантаження на пацієнта та можливість формувати чіткі знімки.

Фахівці кабінету флюорографії можуть скористатися відеокамерою нагляду, яка дозволяє відстежувати та регулювати чергу, не покидаючи робочого місця.

За необхідності використовуються функція запису результатів дослідження на диск. У перспективі стане можливим надсилання пацієнтам результатів на месенджери/електронну пошту (за умови відсутності патології).

Флюорографічне обстеження проводиться безоплатно. Для його проведення пацієнту необхідно мати електронне направлення сімейного або лікуючого лікаря.

Графік роботи:

з пн по пт з 8:00 до 13:00 (перша зміна), з 14:00 до 17:45 (друга зміна).



