Розмінування Харківщини: сапери ДСНС на добу знешкодили 161 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів

ДСНС обстежує території у п'яти районах Харківської області.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
Протягом доби 11 квітня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 161 вибуховий предмет.
11 квітня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 13,8 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 18,3 км ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 161 одиниця ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.
До робіт залучалися 27 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 136 саперів та 52 одиниць техніки.
Загалом, починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2083,1 га території, 260 км автомобільних доріг, 1049,3 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 56 тис. 284 ВНП.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби сталося два випадки підриву на вибухових предметах:
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