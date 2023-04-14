14.04.2023 11:03 Рита Парфенова

Великдень у Харкові: поліція буде працювати у посиленому режимі

Під час Великодніх свят на території Харківщини, поліція працюватиме в посиленому режимі, забезпечуючи охорону громадського порядку.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, більше 1600 поліцейських будуть слідкувати за забезпеченням безпеки під час святкувань, які відбудуться 15 та 16 квітня в місті Харкові та області.

Очікується, що до участі у заходах з нагоди Великодня залучиться близько 35 тисяч громадян у 220 храмах. Щоб уникнути великих скупчень людей, поліція закликає громадян утриматися від відвідування храмів та дотримуватися встановлених обмежень, зокрема, комендантської години з 23:00 до 5:00 години ранку, коли заборонено перебування на вулицях та рух транспорту.

З метою забезпечення безпеки громадян, поліція також нагадує про заборону відвідування кладовищ через високу мінну небезпеку. Поліцейські закликають громадян бути обережними та не наближатися до невідомих предметів, в разі їх виявлення одразу телефонувати за номерами екстрених служб.

Раніше РЕДПОСТ писав, що великодній ярмарок відкриється 15 квітня, на першому поверсі торгово-розважального центру «Нікольський».



