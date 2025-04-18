18.04.2025 18:51 Рита Парфенова

Поліція Харківщини посилює заходи безпеки на Великдень: очікують понад 38 тисяч вірян

Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі під час великодніх богослужінь і поминальних днів. Громадян закликають дотримуватись комендантської години, не ігнорувати тривоги та пам’ятати про мінну небезпеку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час великодніх свят на Харківщині поліція перейде на посилений режим несення служби. Як повідомили в обласному управлінні поліції, богослужіння заплановані в 249 храмах міста та області, і, за попередніми оцінками, участь у них візьмуть близько 38 тисяч людей.

Посилені заходи безпеки триватимуть 19 та 20 квітня, а також під час поминальних днів – 20 і 27 квітня. Правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням порядку в місцях масового скупчення людей, зокрема поблизу церков та на кладовищах.

Поліція закликає вірян не порушувати вимог воєнного стану. Особливо наголошується на необхідності дотримання комендантської години та реагування на сигнали «Повітряна тривога!» навіть під час служби. Громадян також застерігають від ігнорування мінної небезпеки та закликають повідомляти про підозрілі предмети за номерами 101 або 102.

Через загрозу мін влада зберігає заборону на відвідування чотирьох міських кладовищ:

№13 (вул. Г. Сковороди, 108),

№15 (вул. Володі Дубиніна),

№17 (вул. Курочкіна гора, 1),

Польського меморіалу жертвам тоталітаризму.

Поліція звертається до мешканців і гостей Харківщини з проханням бути уважними, дотримуватися правил безпеки й берегти себе та своїх близьких.

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