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18.04.2025  15:00   Віталій Хіневич

Попросив телефон зателефонувати і зник: харків'янину повідомили про підозру в шахрайстві

20 лютого до відділу поліції звернувся мешканець Основ`янського району та повідомив про злочин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З`ясовано, що заявник знаходився біля одного з будинків міста, коли до нього підійшов незнайомець та попросив у потерпілого мобільний телефон, повідомивши, що йому необхідно терміново зателефонувати.
 
Введений в оману чоловік добровільно передав свій гаджет, після чого зловмисник зник у невідомому напрямку, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду. 
 
Працівники відділу поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений чоловік 1994 року народження, який має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
 
Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Тэги:  події, харків
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