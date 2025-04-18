18.04.2025 15:00 Віталій Хіневич

Попросив телефон зателефонувати і зник: харків'янину повідомили про підозру в шахрайстві

20 лютого до відділу поліції звернувся мешканець Основ`янського району та повідомив про злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З`ясовано, що заявник знаходився біля одного з будинків міста, коли до нього підійшов незнайомець та попросив у потерпілого мобільний телефон, повідомивши, що йому необхідно терміново зателефонувати.

Введений в оману чоловік добровільно передав свій гаджет, після чого зловмисник зник у невідомому напрямку, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду.

Працівники відділу поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений чоловік 1994 року народження, який має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Порушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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