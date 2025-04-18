    
Главная Новини Харкова Медицина Декілька випадків сказу були зареєстровані в Харківській області
18.04.2025  14:40   Віталій Хіневич

Декілька випадків сказу були зареєстровані в Харківській області

За останні декілька днів в Харківській області було зареєстровано ще два випадки сказу серед тварин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
У селі Піщанка Берестинського району захворіла собака господаря. При проведенні епідрозслідування встановлені особи, які контактували з хворою твариною та отримали ослинення. Їм було призначено та розпочато антирабічне лікування.
 
У м.Златопіль Лозівського району захворіла безпритульна собака, на яку звернули увагу небайдужі люди. Через деякий час вона померла. Одна людина, яка контактувала з собакою, направлена для отримання щеплень проти сказу.
 
В обох випадках сказ у тварин було підтверджено лабораторно. Протиепідемічні та протиепізоотичні заходи тривають.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині створено «гарячу лінію» для повідомлення про захворювання тварин на ящур та блутанг.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.04 Медицина Стан захворюваності грипом та ГРВІ в Харкові 16.04 Медицина У МОЗ розповіли про рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 15.04 Медицина Жителів Харківщини попередили про сезон кліщів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 