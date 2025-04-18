18.04.2025 14:40 Віталій Хіневич

Декілька випадків сказу були зареєстровані в Харківській області

За останні декілька днів в Харківській області було зареєстровано ще два випадки сказу серед тварин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У селі Піщанка Берестинського району захворіла собака господаря. При проведенні епідрозслідування встановлені особи, які контактували з хворою твариною та отримали ослинення. Їм було призначено та розпочато антирабічне лікування.

У м.Златопіль Лозівського району захворіла безпритульна собака, на яку звернули увагу небайдужі люди. Через деякий час вона померла. Одна людина, яка контактувала з собакою, направлена для отримання щеплень проти сказу.

В обох випадках сказ у тварин було підтверджено лабораторно. Протиепідемічні та протиепізоотичні заходи тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині створено « гарячу лінію » для повідомлення про захворювання тварин на ящур та блутанг.