18.04.2025 14:40 Віталій Хіневич
Декілька випадків сказу були зареєстровані в Харківській області
За останні декілька днів в Харківській області було зареєстровано ще два випадки сказу серед тварин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
У селі Піщанка Берестинського району захворіла собака господаря. При проведенні епідрозслідування встановлені особи, які контактували з хворою твариною та отримали ослинення. Їм було призначено та розпочато антирабічне лікування.
У м.Златопіль Лозівського району захворіла безпритульна собака, на яку звернули увагу небайдужі люди. Через деякий час вона померла. Одна людина, яка контактувала з собакою, направлена для отримання щеплень проти сказу.
В обох випадках сказ у тварин було підтверджено лабораторно. Протиепідемічні та протиепізоотичні заходи тривають.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині створено «гарячу лінію
» для повідомлення про захворювання тварин на ящур та блутанг.
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