У Харкові усувають наслідки ранкових обстрілів Основянського району (фото)

18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Під атакою опинився Основʼянський район.
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Емоції візьмуть гору над логікою, тому буде важко протистояти спокусам. Уникайте впливу сторонніх – це допоможе не наробити помилок.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
У Міжнародний день пам'яток та історичних місць в Україні відзначають День пам'яток історії та культури.
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