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18.04.2025  14:23   

У Харкові усувають наслідки ранкових обстрілів Основянського району (фото)

18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Під атакою опинився Основʼянський район.

Харків, вибух, обстріл

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Тэги:  харків, агрессия россии, авіаудар, обстріл
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