У Харкові усувають наслідки ранкових обстрілів Основянського району (фото)

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Гороскоп на 18 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоції візьмуть гору над логікою, тому буде важко протистояти спокусам. Уникайте впливу сторонніх – це допоможе не наробити помилок.

Прогноз погоди у Харкові на 18 квітня Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.