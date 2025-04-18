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18.04.2025  15:25   Рита Парфенова

У Харкові прибрали шість майданчиків для вигулу собак

У різних районах Харкова комунальники очистили шість спеціалізованих майданчиків для вигулу та дресирування собак.

У Харкові прибрали шість майданчиків для вигулу собак

Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальне підприємство «Центр поводження з тваринами» провело прибирання шести спеціалізованих майданчиків для вигулу та дресирування собак, розташованих у різних районах Харкова.

Ці майданчики є частиною міської інфраструктури для власників домашніх улюбленців і створені для безпечного та зручного вигулу тварин. 

За інформацією підприємства, наразі у Харкові функціонує 53 таких об’єкти. Вони забезпечують комфортні умови не лише для прогулянок, а й для тренувань собак.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за останні декілька днів в Харківській області було зареєстровано ще два випадки сказу серед тварин.
Тэги:  захист тварин, харків
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