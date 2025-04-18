18.04.2025 15:51 Рита Парфенова

Ракета за три мільйони доларів, щоб убити пенсіонера: Болвінов про удар по Харкову

Росіяни випустили надсучасну ракету «Іскандер-К» по спальному району Харкова. Снаряд вибухнув у повітрі над дитячим майданчиком, спричинивши загибель 79-річного чоловіка та поранення понад 90 мешканців, серед яких — семеро дітей.

Крилата ракета вартістю близько трьох мільйонів доларів, випущена з російського комплексу «Іскандер-К», вибухнула просто над житловим кварталом у Харкові. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Ракета з осколково-фугасною бойовою частиною розірвалась у повітрі за кілька метрів від 16-поверхового будинку, прямо над дитячим майданчиком. За словами Болвінова, якби вона влучила безпосередньо в багатоповерхівку, будинок міг би повністю обвалитися. Встановлено, що окупанти застосували ракету 9М727 — аналог американського "Tomahawk", здатну летіти на надмалих висотах, маневрувати й залишатися малопомітною для радарів.

Внаслідок атаки загинув 79-річний чоловік, який був прикутий до ліжка. Ще 92 людини отримали поранення — вибухові травми, порізи від уламків, стан шоку. Серед постраждалих — семеро дітей. Правоохоронці вже зібрали понад 500 заяв про пошкоджене житло.

Крім житлового сектору, ворог також обстріляв три ракети цивільне підприємство в місті. Знищено два цехи — один виробляв жіночий одяг, інший — упаковку для косметичних засобів. Жодного військового об’єкта серед цілей не було.

«Усе це — воєнні злочини, і ми не припиняємо збирати докази», — наголосив Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Зона ураження становить кілометри квадратні.