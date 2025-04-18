18.04.2025 16:34 Рита Парфенова

Атаки на Куп’янщину: поранено жінку, ще троє — у стані стресу після авіаудару

Російські військові 18 квітня здійснили удари по населених пунктах Куп’янського району. Внаслідок атаки дрона по с. Подоли постраждала 60-річна жінка. У Садоводі зазнали шоку три мешканки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокуратура Харківщини розпочала розслідування воєнних злочинів після чергових ворожих атак по населених пунктах Куп’янського району, що сталися 18 квітня.

За інформацією слідства, близько 9:00 російський дрон атакував село Подоли. Внаслідок цього було поранено 60-річну жінку, також зафіксовано пошкодження приватних будинків.

Приблизно о 10:00 окупанти завдали авіаційного удару по селищу Садовод. У результаті троє місцевих мешканок зазнали гострої стресової реакції. Один будинок повністю зруйновано, ще щонайменше п’ять приватних домоволодінь та господарчі споруди — пошкоджені.

Слідчі та прокурори працюють на місцях атак, документуючи злочини російських військових, аби притягнути винних до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Зона ураження становить кілометри квадратні.