18.04.2025 16:34 Рита Парфенова
Атаки на Куп’янщину: поранено жінку, ще троє — у стані стресу після авіаудару
Російські військові 18 квітня здійснили удари по населених пунктах Куп’янського району. Внаслідок атаки дрона по с. Подоли постраждала 60-річна жінка. У Садоводі зазнали шоку три мешканки.
Прокуратура Харківщини розпочала розслідування воєнних злочинів після чергових ворожих атак по населених пунктах Куп’янського району, що сталися 18 квітня.
За інформацією слідства, близько 9:00 російський дрон атакував село Подоли. Внаслідок цього було поранено 60-річну жінку, також зафіксовано пошкодження приватних будинків.
Приблизно о 10:00 окупанти завдали авіаційного удару по селищу Садовод. У результаті троє місцевих мешканок зазнали гострої стресової реакції. Один будинок повністю зруйновано, ще щонайменше п’ять приватних домоволодінь та господарчі споруди — пошкоджені.
Слідчі та прокурори працюють на місцях атак, документуючи злочини російських військових, аби притягнути винних до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права.
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писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали
ракетного удару по Харкову. Зона ураження становить
кілометри квадратні.
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