Окупанти знову атакували позиції ЗСУ під Вовчанськом і Загризовим

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксовано дві спроби штурмових дій з боку ворога — у районах Вовчанська та Загризового.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Упродовж останньої доби на Харківському напрямку російські війська здійснили один штурм поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку зафіксовано ще одну ворожу атаку — неподалік населеного пункту Загризове.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські військові 18 квітня здійснили удари по населених пунктах Куп’янського району. Внаслідок атаки дрона по с. Подоли постраждала 60-річна жінка. У Садоводі зазнали шоку три мешканки.
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