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18.04.2025  17:14   Рита Парфенова

«Кількість постраждалих зростає – вже 103 людини, серед них восьмеро дітей», – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про оновлену кількість постраждалих унаслідок ранкового обстрілу. Серед травмованих – діти. Місто продовжує ліквідовувати наслідки ворожої атаки.


Фото: РЕДПОСТ

Як передає РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про зростання кількості постраждалих від сьогоднішнього обстрілу міста. За його словами, наразі відомо вже про 103 постраждалих, серед яких – восьмеро дітей.

«Кількість постраждалих зростає – вже 103 людини, серед них восьмеро дітей», – зазначив Терехов.

На місцях влучань працюють аварійні служби та медики. Міська влада закликає жителів дотримуватися безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Зона ураження становить кілометри квадратні.

Тэги:  ігор терехов, харків
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