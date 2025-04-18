«Кількість постраждалих зростає – вже 103 людини, серед них восьмеро дітей», – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про оновлену кількість постраждалих унаслідок ранкового обстрілу. Серед травмованих – діти. Місто продовжує ліквідовувати наслідки ворожої атаки.
Як передає РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про зростання кількості постраждалих від сьогоднішнього обстрілу міста. За його словами, наразі відомо вже про 103 постраждалих, серед яких – восьмеро дітей.
«Кількість постраждалих зростає – вже 103 людини, серед них восьмеро дітей», – зазначив Терехов.
На місцях влучань працюють аварійні служби та медики. Міська влада закликає жителів дотримуватися безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 18 квітня близько 5:10 збройні сили рф завдали ракетного удару по Харкову. Зона ураження становить кілометри квадратні.
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