18.04.2025 17:46 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть рецидивіста, який зберігав психотроп «PVP»

48-річного мешканця Шевченківського району Харкова затримали з паперовим згортком, у якому виявили психотропну речовину «PVP». Раніше він уже мав проблеми з законом і переховувався від суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 48-річного місцевого мешканця, якого викрили на зберіганні психотропної речовини «PVP». Чоловік не мав постійного місця роботи та раніше вже притягувався до відповідальності за подібний злочин.

Також відомо, що з грудня 2024 року він переховувався від суду після завершення досудового розслідування щодо скоєної ним крадіжки.

Інцидент стався 23 березня на вулиці Архітекторів, де під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка з підозрілою поведінкою. Під час поверхневого огляду у нього виявили паперовий пакунок із кристалоподібною речовиною білого кольору.

Речовину передали на експертизу, яка підтвердила, що це був психотроп «PVP». За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Дізнавачі вже повідомили затриманому про підозру, а справу передали до суду.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова спіймали водія з наркотиками у бусику.