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18.04.2025  18:25   

Стовп чорного диму над Салтівкою: що відомо про пожежу у Харкові

Сильне задимлення, яке 18 квітня спостерігали мешканці Салтівського району Харкова, не пов’язане з бойовими діями.

У Харкові над Салтівкою здійнявся дим

Великий стовп чорного диму, який вдень 18 квітня піднявся над Салтівським районом Харкова, викликав занепокоєння серед містян, передає РЕДПОСТ. Проте, як повідомив Суспільному речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко, задимлення не пов’язане з обстрілами чи іншими бойовими діями.

За попередніми даними, у покинутій будівлі загорілися автомобільні шини на площі близько 20 квадратних метрів. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. Постраждалих внаслідок події немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 квітня харківські ДСНСникм гасили пожежу сухої трави та очерету на відкритій території неподалік приватного сектору у Немишлянському районі міста Харкова. Вогонь охопив 2 га. До її ліквідації залучено 5 відділень ДСНС та 5 одиниць комунальної техніки міста.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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