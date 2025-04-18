Стовп чорного диму над Салтівкою: що відомо про пожежу у Харкові

Сильне задимлення, яке 18 квітня спостерігали мешканці Салтівського району Харкова, не пов’язане з бойовими діями.
Великий стовп чорного диму, який вдень 18 квітня піднявся над Салтівським районом Харкова, викликав занепокоєння серед містян, передає РЕДПОСТ. Проте, як повідомив Суспільному речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко, задимлення не пов’язане з обстрілами чи іншими бойовими діями.
За попередніми даними, у покинутій будівлі загорілися автомобільні шини на площі близько 20 квадратних метрів. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. Постраждалих внаслідок події немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 квітня харківські ДСНСникм гасили пожежу сухої трави та очерету на відкритій території неподалік приватного сектору у Немишлянському районі міста Харкова. Вогонь охопив 2 га. До її ліквідації залучено 5 відділень ДСНС та 5 одиниць комунальної техніки міста.
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