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13.04.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде Великодній ярмарок

Ярмарок відбудеться 15 квітня, на першому поверсі торгово-розважального центру «Нікольський».


ХМР
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що буде організована виставка, на якій представлять 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України. 
 
Дітей запрошують долучитися до майстер-класів з виготовлення українських оберегів, прикрашання великодньої випічки, розпису писанок та народних сувенірів. Ляльки-мотанки, зроблені юними майстрами, відправлять бійцям ЗСУ. 
 
Також у програмі ярмарку - вікторина, розіграш подарунків та святковий концерт харківських вокальних та танцювальних колективів. Ярмарок працюватиме з 12:30 до 17:00. Відкриття - о 13:00. 
 
Організатори - Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту та Харківський міський центр дозвілля молоді. Захід проводиться з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про прості та безпечні способи пофарбувати яйця на Великдень.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ярмарок
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