Медики борються за життя волонтера, якого поранили під час обстрілу Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом доби з 13 по 14 квітня ворожі сили обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Під вогнем окупантів опинилися Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти.

В результаті обстрілу з ракетно-артилерійської установки "Град" села Кучерівка Куп'янського району було пошкоджено цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа. Також троє чоловіків у віці 50, 51 та 23 років отримали поранення середньої тяжкості та були госпіталізовані.

Під час обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення отримав 47-річний волонтер, який допомагав здійснювати евакуацію населення. Він був госпіталізований у важкому стані, а медики зараз борються за його життя.

На території області залишається висока мінна небезпека. Ранфше РЕДПОСТписав, що біля села Лук'янці Харківського району тракторист отримав поранення внаслідок вибуху на невідомому вибуховому пристрої. 28-річний чоловік був госпіталізований.