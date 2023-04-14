Стало відомо, які селища Харківщини постраждали від ударів ворога цієї доби

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Гороскоп на 14 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.

Прогноз погоди у Харкові на 14 квітня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.