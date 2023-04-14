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14.04.2023  18:47   Дмитро Колонєй

Стало відомо, які селища Харківщини постраждали від ударів ворога цієї доби

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ: 
 
  • На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. Протягом доби російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча,  Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки.
  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 11 населених пунктів Харківщини: Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 квітня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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