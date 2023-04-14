Стало відомо, які селища Харківщини постраждали від ударів ворога цієї доби

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 14 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 квітня 2023 року.
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