14.04.2023 18:20 Дмитро Колонєй
Вибухи мін на Харківщині: рятувальники розповіли подробиці
Вибухи сталися у Ізюмському районі Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, 14 квітня 2023 року пролунали ще два вибухи мін.
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Перший трагічний випадок стався близько 11:00 біля села Степове під час обходу лінії електропередач працівниками «Харківобленерго». Один з них, чоловік 1977 року народження, наступив на міну, в результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи.
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Другий – стався прямо на ринку у м. Ізюм на вул. Цусимській. Жінка, 1994 року народження, під час господарювання поряд з кіоском наступила на протипіхотну міну (ймовірно ПФМ-1). Вибухом їй пошкодило ногу.
Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікувальних закладах.
Рятувальники нагадують, що треба:
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бути уважними і обережними;
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не рухатись невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами;
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не чіпати будь-які підозрілі та незнайомі предмети;
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не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області двоє людей підірвалися на міні.
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