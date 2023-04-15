У Вовчанську пошкоджений медичний заклад: під обстрілами були 3 райони Харківькоїх області

Останнім часом ворожі сили продовжують тероризувати обстрілами мирне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулої доби медичний заклад у Вовчанську зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів, а 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля медичного закладу також зазнала серйозних руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків.
Також інші населені пункти, такі як Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші, перебувають під ворожим обстрілом.
В області залишається висока мінна небезпека, оскільки під час відновлювальних робіт в Ізюмському районі підірвався електромонтер Борівської РЕС, який отримав поранення в стані середньої тяжкості. У Ізюмі також сталася вибухова подія, де 29-річна жінка отримала поранення внаслідок вибуху на ринку.
Незважаючи на це, продовжуються роботи з розмінування, і протягом минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів. Проте, ситуація залишається напруженою, і цивільне населення продовжує страждати внаслідок насильственого конфлікту.
Раніше РЕДПОСТ писав. що протягом доби з 14 по 15 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
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День ідеально підходить для дружніх посиденьок, що ні до чого не зобов'язує проведення часу, прогулянок і так далі. А ось для серйозних справ, на жаль, годиться мало.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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