У Вовчанську пошкоджений медичний заклад: під обстрілами були 3 райони Харківькоїх області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулої доби медичний заклад у Вовчанську зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів, а 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля медичного закладу також зазнала серйозних руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Також інші населені пункти, такі як Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші, перебувають під ворожим обстрілом.

В області залишається висока мінна небезпека, оскільки під час відновлювальних робіт в Ізюмському районі підірвався електромонтер Борівської РЕС, який отримав поранення в стані середньої тяжкості. У Ізюмі також сталася вибухова подія, де 29-річна жінка отримала поранення внаслідок вибуху на ринку.

Незважаючи на це, продовжуються роботи з розмінування, і протягом минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів. Проте, ситуація залишається напруженою, і цивільне населення продовжує страждати внаслідок насильственого конфлікту.