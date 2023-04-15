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15.04.2023  09:00   Рита Парфенова

У Вовчанську пошкоджений медичний заклад: під обстрілами були 3 райони Харківькоїх області

Останнім часом ворожі сили продовжують тероризувати обстрілами мирне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

у Вовчанську обстріляли медичний заклад

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, минулої доби медичний заклад у Вовчанську зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів, а 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля медичного закладу також зазнала серйозних руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків.

Також інші населені пункти, такі як Стариця, Стрілеча, Дворічна, Красне перше та інші, перебувають під ворожим обстрілом.

у Вовчанську обстріляли медичний заклад

В області залишається висока мінна небезпека, оскільки під час відновлювальних робіт в Ізюмському районі підірвався електромонтер Борівської РЕС, який отримав поранення в стані середньої тяжкості. У Ізюмі також сталася вибухова подія, де 29-річна жінка отримала поранення внаслідок вибуху на ринку.

Незважаючи на це, продовжуються роботи з розмінування, і протягом минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів. Проте, ситуація залишається напруженою, і цивільне населення продовжує страждати внаслідок насильственого конфлікту.

Раніше РЕДПОСТ писав. що протягом доби з 14 по 15 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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