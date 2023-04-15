15.04.2023 08:31 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 15 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 14 по 15 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 квітня.

Рятувальники 47-ї ДРПЧ двічі виїжджали на перевірку місць влучання снарядів, які були випущені окупантами по мирним населеним пунктам. Обидва рази ці напади сталися в місті Вовчанськ. Під час перевірки було виявлено значні пошкодження будівлі лікувального закладу, а також один приватний будинок був повністю зруйнований. Ще чотири приватні домоволодіння зазнали пошкоджень і часткових руйнацій житла та надвірних забудов. Нажаль, одна особа була поранена.



Звгалом, протягом доби з 14 по 15 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Раньше РЕДПОСТ писав, що від вибухів ворожих мін постраждали 2 людей. Обидва випадки підривів сталися в Ізюмському районі: біля села Степове та у самому м. Ізюм. Каліцтв зазнали 46-річний працівник «Харківобленерго» та 29-річна жінка. Наразі постраждалі перебувають в лікувальних закладах.



