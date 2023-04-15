15.04.2023 07:30 Рита Парфенова

15 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.





Свято було задумане для того, щоб відзначити Стокгольмську конференцію з навколишнього середовища, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, та «на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та громадських природоохоронних організацій з метою розвитку діяльності, розпочатої Всеукраїнською. акцією «Дерево-Життя» та іншими громадськими ініціативами».



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Щорічно у третю суботу квітня вся світова циркова спільнота та любителі цього дивовижного мистецтва відзначають надзвичайно веселе свято – Міжнародний день цирку. Він заснований не лише з метою показати цирк у всій його пишності та порадувати шанувальників даного мистецтва новими програмами та уявленнями, а й покликаний віддати належне внеску циркового мистецтва у культуру.



Ініціаторами заснування цього свята виступили у 2009 році Європейська циркова асоціація та Всесвітня федерація цирку, що діє під патронажем принцеси Монако Стефанії. Тоді Президент Європейської циркової асоціації, до якої на сьогоднішній день входить 21 цирк, Урс Пілс та принцеса Стефанія запропонували всім циркам підтримати ініціативу щорічного святкування Міжнародного дня цирку, який вперше відзначався у 2010 році і відтоді став щорічним для багатьох країн.

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15 квітня відзначається Міжнародний день культури. Дата пов'язана з підписанням 15 квітня 1935 року у Вашингтоні договору "Про охорону художніх та наукових установ та історичних пам'яток", який здобув популярність у міжнародно-правовій практиці як Пакт Реріха.



З ініціативою відзначати день підписання Пакту як Міжнародний день культури виступила 1998 року громадська організація Міжнародна ліга захисту культури, заснована 1996 року Міжнародним центром Реріхів.



Підписання Пакту Реріха відбулося 15 квітня 1935 року у Вашингтоні у Білому Домі представниками 21 держави американського континенту. На підтримку Пакту виступили свого часу Франклін Рузвельт, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Рабіндранат Тагор, Герберт Велс, Альберт Ейнштейн.



У Пакті містяться загальні принципові положення про захист культурних цінностей та повагу, яку слід їм надавати. Положення про захист об'єктів має безумовний характер і не послаблюється застереженнями про військову необхідність.



Як відмітний знак на пам'ятниках і установах культури, що вимагають особливої поваги та захисту, було запропоновано Прапор Світу, який представляє собою три кола в колі амарантового кольору на білому полотнищі, що означають символ триєдності всього сущого.



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Щороку 15 квітня у багатьох країнах світу відзначається День екологічних знань. Він веде свою історію з 1992 року, коли на Конференції ООН у Ріо-де-Жанейро, де обговорювалися проблеми довкілля, було наголошено на величезному значенні екологічної освіти населення всіх країн світу у реалізації стратегії виживання і для сталого розвитку людства.

Прикмети дня

День вважається гарним для торговців. У давнину вони влаштовували галасливе та веселе свято. Вважалося, що гучнішим і масштабнішим буде гуляння, тим краще йтимуть справи в торгівлі. При цьому зароблене цього дня намагалися передати на благодійність.



День вважається гарним для початку нових проектів та виконання складних завдань. При цьому його варто провести у гарному настрої, думати лише про хороше. У такому разі ви не помітите, як незабаром вирішаться навіть найскладніші завдання та відступлять проблеми.

Що не можна робити 15 квітня

Не можна конфліктувати та перебувати у пригніченому стані. Якщо у вас раптово зіпсувався настрій, вмийтеся і подумайте, що могло б його підняти.



Рекомендують відмовитись від візиту до стоматолога, а всі операції запланувати на інший день.



Окрім того, радять не витрачати великі суми грошей.

Також цього дня

У 1452 народився Леонардо Да Вінчі, універсальний геній епохи Відродження - живописець, архітектор, вчений і винахідник.



1738 – винайдено відкривачку для пляшок.



1874 – у Парижі у майстерні фотографа Надара було організовано першу виставку творів художників-імпресіоністів: невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн, Дега відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.



1891 – американський винахідник Томас Едісон провів громадську демонстрацію свого кінетоскопа, машини зображення, що рухається.



1896 - в Афінах завершилися Олімпійські ігри, вперше відроджені з часів Античності.



1912 – у ніч із 14 на 15 квітня після зіткнення з айсбергом затонув пароплав «Титанік», найбільший пасажирський лайнер світу на момент своєї споруди. Загинуло понад 2 тисячі пасажирів. Врятувалися 705 людей.



1924 - у США вийшов перший атлас автомобільних доріг.



1930 – у Харкові на території Університетського саду, що примикає до площі Дзержинського (зараз – Свободи), розпочалося закладення Будинку проектів (архітектори С. Серафимов та М. Зандберг-Серафімова), що мав корисну площу 50 тис. кв. метрів. Нині це головний корпус ХНУ імені В. М. Каразіна.



1939 – народилася Клаудіа Кардинале, італійська кіноактриса («Рокко та його брати», «Одного разу на Дикому Заході», «8 1/2»)



1955 – у місті Дез-Пленз, штат Іллінойс Рей Крок відкрив свій перший ресторан «Макдоналдс». Гамбургер обходився покупцям 15 центів, картопля-фрі 10 центів.



1959 – народилася Емма Томпсон, англійська та американська актриса, сценарист, продюсер («Моє жахливе нянька», «Реальне кохання», «Розум і почуття», «Гаррі Поттер»).



1982 – народився Сет Роген, канадський актор і сценарист («Superперці», «Трішки вагітна», «40-річний незайманий»).



1990 – народилася Емма Вотсон, американська актриса, відома роллю Герміони Гренджер у фентезійному кіномилі про пригоди Гаррі Поттера.



1993 – президент Туркменістану С.Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.



1994 – Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.



1998 – на одному із заводів Intel виготовлено останній кристал для процесора класу Pentium. Intel остаточно переходить із виробництва процесорів з архітектурою P5 під роз'єм Socket 7 на випуск процесорів з архітектурою P6 для роз'єму Slot 1. Офіційно оголошено новий процесор для "масових" користувачів Celeron.



1999 – міжнародна команда астрономів оголосила про виявлення великих планет у зірки Епсілон сузір'я Андромеди.



1999 – в автокатастрофі загинув відомий модельєр Нікола Труссарді.



2000 – на Північному полюсі приземлилися 22 українські парашутисти.

2019 – пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Іменини відзначають:

Георгій, Григорій, Юхим, Уляна.



