15.04.2023 17:40 Василь Голосний

У Харкові відбулася пасхальна ярмарка (фото)

Святковий ярмарок пройшов 15 квітня у ТРЦ «Нікольський».



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

На заході були представлені 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України, а для дітей провели майстер-класи з виготовлення українських оберегів, прикрашання великодньої випічки, розпису писанок та народних сувенірів.

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Участь у відкритті ярмарку взяв Харківський міський голова Ігор Терехов. Він привітав усіх присутніх з прийдешнім Великоднем та побажав харківʼянам якнайшвидшої перемоги України.

«Бажаю, щоб наступний рік був переможним для всіх нас, переможним для України. І дуже сподіваюся, що вже невдовзі усі свята ми проводитимемо у мирному Харкові. Гарного вам настрою, позитивних емоцій та усмішок, попри все», - зазначив Ігор Терехов.

Організатор заходу - Департамент у справах сімʼї, молоді та спорту.

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