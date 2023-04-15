    
Главная Фото Суспільство У Харкові відбулася пасхальна ярмарка (фото)
15.04.2023  17:40   Василь Голосний

У Харкові відбулася пасхальна ярмарка (фото)

Святковий ярмарок пройшов 15 квітня у ТРЦ «Нікольський».


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
На заході були представлені 26 варіацій писанок, характерних для різних регіонів України, а для дітей провели майстер-класи з виготовлення українських оберегів, прикрашання великодньої випічки, розпису писанок та народних сувенірів.
 
Ляльки-мотанки, які зробили діти, найближчим часом відправлять бійцям ЗСУ, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Участь у відкритті ярмарку взяв Харківський міський голова Ігор Терехов. Він привітав усіх присутніх з прийдешнім Великоднем та побажав харківʼянам якнайшвидшої перемоги України.
 
«Бажаю, щоб наступний рік був переможним для всіх нас, переможним для України. І дуже сподіваюся, що вже невдовзі усі свята ми проводитимемо у мирному Харкові. Гарного вам настрою, позитивних емоцій та усмішок, попри все», -  зазначив Ігор Терехов.
 
Організатор заходу - Департамент у справах сімʼї, молоді та спорту.

Фотогалерея


Тэги:  харків, пасхальна ярмарка, ігор терехов, нікольський
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.04 Влада Ігор Терехов просить харків’ян не відвідувати кладовища та зелені зони 15.04 Влада Відновлення Харкова: Ігор Терехов розповів про строки відбудови міста 15.04 Армія Росіяни мінують місцевість біля населених пунктів Харківщини
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 